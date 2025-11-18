Muore a 19 anni nel Suv maledetto

Era stato protagonista di un gravissimo incidente stradale, avvenuto a dicembre del 2024, il Suv, Mercedes Classe G da quasi mezzo milione di euro, maledetto che nella notte tra sabato e domenica si è ribaltato in viale Fulvio Testi a Milano causando la morte di un ragazzo di Milano di 19 anni Pietro Silva Orrego

A dicembre 2024 il Suv con alla guida un cittadino rhodense distrusse 6 auto in sosta in Corso Europa (video)

Era il mese di dicembre dello scorso anno quando un Suv preso a noleggio e guidato da un rhodense residente in via Capuana distrusse 6 auto posteggiate in corso Europa di fronte al mobilificio Riccelli. Una carambola quella del Suv che terminò la sua corsa sul marciapiede all’incrocio tra Corso Europa e via Lura. Sul posto arrivarono ambulanze, Carabinieri e Polizia di Stato e fortunatamente in quell’occasione si registrarono danni solamente alle carrozzerie delle auto.

Lo schianto in viale Fulvio Testi a Milano costato la vita a Pietro Silva Orrego

Lo stesso Suv, guidato da una persona diversa rispetto all’incidente avvenuto a Rho a dicembre del 2024, nelle prime ore della mattinata di domenica «a velocità elevatissime» stava percorrendo i rettilinei, viale Esperia e viale Fulvio Testi, che si incrociano alla periferia Nord di Milano quando per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Milano si è scontrato con una Opel Corsa guidata da un 32enne che aveva assunto sostanze stupefacenti, come è emerso dal risultato positivo del pretest droga effettuato dopo l’incidente.

Oltre al 19enne morto altre tre persone ferite nel gravissimo incidente

Al volante del Suv una Mercedes Classe G con altri tre ragazzi milanesi a bordo, tra cui Pietro Silva Orrego, ci sarebbe stato il 23enne Enrico R., patentato e incensurato, che aveva noleggiato il suv presso una società specializzata e che alla polizia locale ha confermato di essere stato lui alla guida. Si attendono gli esiti dell’alcol test effettuato al pronto soccorso. Oltre a Orrego, deceduto nella tarda serata di domenica in gravi condizioni ma non in pericolo di vita ci sono una 30enne, anche lei a bordo della Mercedes, in prognosi riservata al Policlinico. Meno gravi le condizioni del terzo passeggero, un 23enne. Anche l’autista della Opel, unica persona a bordo, è rimasto ferito.

Il Suv noleggiato da chi è in possesso della patente e “ceduto” al 19enne, la Procura aprirà una indagine

Al di la delle responsabilità nell’incidente uno dei dati certi raccolti durante i primi accertamenti è che chi ha firmato il contratto di noleggio del Suv, su cui viaggiava la vittima con altri tre amici. La Procura milanese, con la pm Giancarla Serafini, non appena arriverà l’informativa degli agenti della Polizia Locale, procederà con l’apertura formale di un’indagine per far luce sullo schianto.