Muniti di mazza e martello, con il volto coperto, tentano di rapinare il Compro Oro

Capendo di non riuscire a spaccare la vetrina i tre uomini si sono dati alla fuga a bordo di una Peugeot facendo perdere le proprie tracce

Tentata rapina nella mattinata di oggi, sabato, al Compro Oro situato a Pogliano Milanese sulla Statale 33 del Sempione.

Tre persone con il volto coperto e completamente vestite di nero

Mancavano pochi minuti alle 10.30 quando tre persone con il volto coperto e completamente vestite di nero, solamente uno di loro aveva un berretto bianco, hanno tentato di rapinare il negozio situato al civico 14 della Statale del Sempione in direzione di Legnano

I tre uomini con una mazza e un martello hanno tentato di spaccare il vetro che divide il negozio dalla zona dove è custodito l’oro

I tre malviventi che erano muniti di una mazza e un martello hanno tentato di spaccare la vetrina che divide il negozio dalla zona dove sono posizionate le casseforti e gli oggetti in oro. Nonostante i ripetuti colpi, i malviventi non sono riusciti a infrangere la vetrata e ad accedere ai locali.

Capendo che non sarebbero riusciti a effettuare il colpo, i tre malviventi sono scappati a bordo di una Peugeot facendo perdere le tracce

Dall’altra parte del vetro, impaurita la commessa del negozio che ha dato immediatamente l’allarme. Capendo che non sarebbero riusciti a effettuare il colpo, i tre malviventi sono scappati a bordo di una Peugeot facendo perdere le tracce prima dell’arrivo sul posto dei Carabinieri della Compagnia di Legnano.

I Carabinieri hanno visionato i filmati delle telecamere e effettuato posti di blocco nella zona per cercare di incastrare i malviventi

La commessa del negozio, fortunatamente non è rimasta ferita anche se la paura è stata veramente tanta. Una volta sul posto i Carabinieri di Legnano hanno effettuato i primi rilievi e visionato le immagini delle telecamere presenti nella zona con la speranza di riuscire a incastrare i malviventi. Lungo la Statale del Sempione sono stati effettuati anche posti di blocco per cercare di fermare i malviventi