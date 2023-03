Mozzicone nel cassonetto del verde: incendio alla piattaforma ecologica

Piccolo incendio alla piattaforma ecologica di Vanzago.

Vigili del fuoco alla piattaforma ecologica

Il rogo si è sviluppato nella serata di ieri, sabato 4 marzo 2023, nel cassonetto per la raccolta del verde, probabilmente causato da un mozzicone di sigaretta che ha lentamente fatto prendere fuoco al contenuto. Scattato l'allarme (a segnalare l’incendio è stata la pattuglia serale della Polizia Locale), in via Donatori del sangue sono arrivati i Vigili del fuoco.

Il piccolo rogo non ha provocato danni

Fortunatamente non c'è stata alcuna emergenza: i pompieri sono intervenuti controllando l’incendio senza che questo creasse particolari conseguenze e danni, come spiega l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Guido Sangiovanni.