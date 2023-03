Va a fuoco una baracca: un morto e una donna ustionata

Tragico incendio a Rozzano.

Baracca in fiamme: una persona perde la vita, un'altra resta ustionata

Nella serata di ieri, sabato 4 marzo 2023, le fiamme sono divampate in una baracca di fortuna allestita in un boschetto tra via Pavese e il Naviglio. Pesantissimo il bilancio del rogo: una persona è morta, un'altra (una donna di 52 anni) è rimasta ustionata. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'automedica, oltre a Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.

A provocare il rogo sarebbe stato lo scoppio di una bombola del gas

La vittima potrebbe essere una donna, ma per il momento non è stato possibile identificarla. La 52enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Stando ai primi riscontri, a scatenare l'incendio sarebbe stato lo scoppio di una bombola del gas (all'interno del rifugio i Vigili del fuoco ne hanno rinvenute sei) che gli occupanti della baracca usavano per scaldarsi.