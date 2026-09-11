Morto mentre cercava funghi l’ex finanziere Agostino Spera

Aveva prestato servizio nella Guardia di finanza a Legnano Agostino Spera, il 66enne residente a Busto Arsizio morto mentre cercava funghi nei boschi della Valle Vigezzo.

Addio all’ex finanziere Agostino Spera

La tragedia si è consumata martedì 8 settembre, quando l’uomo aveva raggiunto insieme ad alcuni amici la zona di Druogno per una giornata in montagna. Non essendo rientrato all’orario stabilito, erano scattate le ricerche. Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di mercoledì 9 settembre, nella zona dell’Alpe Campra.

Le ricerche dopo il mancato rientro

Spera si trovava in Valle Vigezzo per la sua grande passione per la montagna e per la ricerca dei funghi. Quando non ha fatto ritorno, gli amici che erano con lui hanno dato l’allarme. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte con l’impiego delle squadre del Soccorso alpino civile, del Soccorso alpino della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, supportati anche dall’elicottero Drago di Malpensa. Le ricerche si sono concentrate nella fascia montana sopra Druogno, tra il Pizzo Ragno e l’Alpe Campra. Nella mattinata di mercoledì il tragico ritrovamento: il 66enne è stato individuato in una zona particolarmente impervia, dove, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato in un ripido canale nella zona dell’Alpe Rosso. A permettere di localizzare il corpo è stato anche l’elicottero Volpe della Guardia di finanza, decollato dalla base di Venegono Superiore.

L’impegno tra Procura, associazioni e oratorio

Spera era molto conosciuto e stimato non soltanto per il suo passato professionale nella Guardia di finanza, ma anche per il suo impegno al servizio degli altri. Il 66enne collaborava come volontario con la Procura di Busto Arsizio ed era il vicepresidente della sezione bustocca dell’Associazione nazionale Finanzieri d’Italia. Proprio la sezione dell’Associazione nazionale Carabinieri bustocca ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi ai familiari, agli amici e ai colleghi dell’Anfi. L’uomo era inoltre molto presente nella vita dell’oratorio San Giuseppe, dove da tempo offriva il proprio aiuto nelle diverse attività. Il parroco don Giuseppe Tedesco lo ha ricordato anche attraverso alcune fotografie scattate insieme in montagna, sottolineando il suo legame con la famiglia, la disponibilità verso gli altri e la presenza nelle iniziative rivolte soprattutto a bambini e ragazzi.

Il funerale sabato 12 settembre alle 11

Spera lascia la moglie Michela, le figlie Federica e Martina e i generi Riccardo e Luca. Nell’annuncio funebre viene ricordato come «marito, padre e nonno amorevole». I funerali saranno celebrati domani, sabato 12 settembre, alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Busto Arsizio. Il Rosario sarà recitato nella stessa chiesa alle 10.45, prima delle esequie. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il tempio crematorio. La salma riposa attualmente alla Casa funeraria Fratelli Ferrario di via Bottego a Busto Arsizio.