Il piccolo, 2 anni, era ricoverato in ospedale, da ieri stop all'accanimento terapeutico. L'organo impiantato era stato conservato con ghiaccio secco anzichè quello normale

Morto il bimbo a cui avevano trapiantato un cuore “bruciato”: lutto anche a Buscate, dove ha vissuto la madre Patrizia Mercolino.

Cuore “bruciato”, morto il bimbo trapiantato

Si è spento il bambino di 2 anni che era stato trapiantato con un cuore “bruciato”, frutto di un errore (l’organo a lui impiantato era stato conservato con ghiaccio secco anzichè con ghiaccio normale). Il piccolo, che vive con la famiglia a Nola, in provincia di Napoli, è mancato questa mattina. Al suo fianco c’è sempre stata la madre Patrizia Mercolino, che ha vissuto a Buscate. Da ieri, venerdì 20 febbraio 2026, al piccolo (che era collegato all’Ecmo all’ospedale Monaldi di Napoli) era stato sospeso l’accanimento terapeutico.

Le indagini

Le indagini intanto proseguono serrate e dovranno far luce sull’errore in merito al ghiaccio così come a quanto accaduto in sala operatoria.

La fondazione in memoria

In memoria del bimbo nascerà una Fondazione: tutti i dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni e intanto l’avvocato della madre, Francesco Petruzzi, invita tutti a diffidare da quanti si stanno già facendo avanti chiedendo soldi.