Morte sorelle Agrati, lo psichiatra: “Il fratello Giuseppe può affrontare il processo”

Morte sorelle Agrati di Cerro Maggiore, terminata la perizia dell medico psichiatra su Giuseppe Agrati: il fratello delle vittime, in carcere per il loro omicidio, può affrontare il processo a suo carico.

Morte sorelle Agrati, il fratello può sostenere le udienze

Giuseppe Agrati, in carcere con l’accusa di aver ucciso le sorelle Carla e Maria nell’incendio della loro abitazione di via Roma di Cerro Maggiore nella notte del 13 aprile 2015 (lui l’unico sopravvissuto), potrà affrontare il processo a suo carico.

E’ quanto ha stabilito il medico psichiatra che, nelle scorse settimane, ha condotto alcune sedute per valutare le condizioni del 69enne cerrese, accusato di aver ucciso le sorelle per l’eredità. Il processo era stato sospeso perchè i difensori avevano chiesto di accertare se Agrati fosse in grado di prendere parte alle udienze dove deve rispondere di duplice omicidio aggravato e incendio: dalla perizia è emerso che l’uomo è nelle condizioni di farlo, anche se qualcosa di natura psichiatrica esiste nella sua mente.

Si tornerà quindi ad affrontare il caso nelle aule del Tribunale di Busto Arsizio; la difesa, che crede nell’innocenza dell’uomo, è pronta a chiedere anche una perizia psichiatrica per capire se Agrati, fosse capace di intendere e volere al momento dei fatti nel caso dovesse essere stato lui a compiere l’omicidio.

