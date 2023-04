Morte di Mocchetti, la Ualz: "Lo ricorderemo con simpatia e stima"

"Lo ricorderemo sempre con simpatia e stima".

Mocchetti era socio della Ualz: il commosso ricordo dell'associazione legnanese

E' così che la Ualz, l'Università degli anziani di Legnano e zona, saluta il proprio socio Angelo Mocchetti, scomparso ieri, martedì 4 aprile 2023, all'età di 71 anni. Ex dirigente scolastico degli istituti comprensivi Alighieri di Rescaldina e Manzoni di Rescalda, con una carriera ultraquarantennale nel mondo della scuola e una storia ultratrentennale di impegno politico, Mocchetti era conosciuto anche per la sua attività di poeta e per l'impegno nel sociale (già presidente del Lions club Rescaldina Sempione, nel 2011 fu nominato cavaliere e dallo scorso ottobre guidava la sezione provinciale di Milano dell'Unione nazionale cavalieri d'Italia, che ha sede a Parabiago).

La sensibilità, il talento per la poesia e la partecipazione alla vita del sodalizio

Ecco le parole con le quali la Ualz ha espresso il proprio cordoglio per la perdita:

"La notizia della scomparsa di Angelo Mocchetti, da anni socio Ualz, ha provocato in quanti l'hanno conosciuto un profondo senso di smarrimento. Figura di spicco non solo a Rescaldina, dove ha esercitato la sua professione di dirigente scolastico, Angelo si è distinto, negli anni, anche per il suo importante impegno nel campo associativo e politico. Ma noi lo vorremmo ricordare, soprattutto, per la sua sensibilità, per i riconoscimenti ottenuti dalle sue raccolte di poesie, per la sua partecipazione alla vita della nostra associazione. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. Ci mancherà, ma lo ricorderemo sempre con simpatia e stima".