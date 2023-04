Addio ad Angelo Mocchetti: ex politico e preside, poeta e cavaliere

Addio ad Angelo Mocchetti di Rescaldina.

Addio ad Angelo Mocchetti, lo piange tutto il territorio

La notizia è arrivata all'improvviso e ha lasciato tutti sgomenti: si è spento Angelo Mocchetti, conosciutissimo a Rescaldina per il suo passato da politico, da ex dirigente scolastico e per la sua passione e bravura come poeta e tra le fila dell'Unci, Unione nazionale Cavalieri d'Italia di cui era presidente. Sempre attivo per il suo paese, in questi momenti l'intera comunità sta apprendendo, incredula, la notizia della scomparsa.

I suoi incarichi

Nato proprio a Rescaldina, classe 1952, Mocchetti è stato dirigente degli istituti scolastici comprensivi Giovanni XXIII di Cesate, del Dante Alighieri di Rescaldina e già preside a Cogliate, Nerviano, Villa Cortese-Dairago. La sua attività politica era iniziata negli anni Ottanta: consigliere dal 1985 al 1987, assessore prima dal 1987 al 1990 e poi dal 1990 al 1993, poi la carica di vicesindaco dal 1999 al 2009. Come detto, grande la sua passione per la poesia con la quale si cimentava con successo vincendo diversi e prestigiosi riconoscimenti. E poi era la guida dei Cavalieri d'Italia. Da definire la data dei funerali.