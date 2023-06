Morta la ragazza precipitata dal balcone

E' deceduta la 33enne caduta da balcone a Cerro Maggiore.

Precipitata dal balcone, non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta la ragazza che la mattina di oggi, venerdì 16 giugno 2023, è precipitata dal balcone della casa in cui viveva a Cerro Maggiore. Erano circa le 12 quando la 33enne, per cause ancora da accertare, è precipitata dal secondo piano. Sul posto era arrivata subito l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica, la Polizia locale e i Carabinieri.

La corsa in ospedale, poi il decesso

Le condizioni della 33enne era subito parse molto gravi: i soccorritori l'hanno trasportata all'ospedale di Legnano in codice rosso ma per lei non c'è stato nulla da fare.