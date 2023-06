Ragazza precipita dal balcone al secondo piano

Ragazza precipita dal secondo piano: dramma a Cerro Maggiore.

Precipita dal secondo piano

Dramma a Cerro Maggiore. Erano circa le 12 di oggi, venerdì 16 giugno 2023, quando una ragazza è precipitata dal balcone della sua abitazione. E' successo in una delle palazzine che si affacciano lungo la via Turati. Per motivi ancora da accertare, la 33enne è caduta nel vuoto, dal secondo piano.

I soccorsi

Sul posto è arrivata immediatamente l'ambulanza della Croce rossa di Legnano, insieme all'automedica dell'ospedale, alla Polizia locale e ai Carabinieri. La 33enne è stata subito soccorsa e poi trasportata in codice rosso all'ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. Agenti e militari sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.