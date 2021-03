Morta l’anziana urtata da un’auto a Legnano.

Non ce l’ha fatta l’87enne rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi domenica 28 marzo 2021 in via Pasubio. Erano passate da poco le 15 quando la donna, che stava attraversando la strada a piedi all’altezza del civico 18, era stata urtata da una vettura. Sul posto erano intervenute l’automedica e un’ambulanza di Lombardia soccorso di Gorla Maggiore. Inizialmente l’anziana era vigile e le sue condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione, ma poi era svenuta ed era stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dov’era stata ricoverata in prognosi riservata. Purtroppo la donna non ha più ripreso conoscenza e si è spenta nella notte di martedì 30.