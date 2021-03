Investita da un’auto, anziana gravissima in ospedale

Investita da un’auto a Legnano: l’anziana è ora gravissima in ospedale.

Investita da un’auto

Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, domenica 28 marzo 2021, in via Pasubio a Legnano. Poco dopo le 15 l’incidente. Una donna di 87 anni è stato infatti investito da un’auto.

I soccorsi

Inizialmente le condizioni dell’uomo parevano non destare preoccupazione; sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza del 118 e la Polizia Locale. Dopo le prime cure, la 87enne è stata caricata a bordo dell’ambulanza e trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.