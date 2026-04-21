Morimondo: finisce fuori strada con l’auto

Tanta paura ieri, lunedì 20 aprile 2026, nel tardo pomeriggio sulla strada comunale numero 134 a Morimondo che collega il piccolo borgo con il vicino Comune di Rosate attraversdando le campagne.

Intervenuto l’elisoccorso

Un giovane di 21 anni , da quanto è emerso, a bordo della sua auto, poco dopo le 18, è finito in mezzo ai campi terminando la corsa dentro un fosso. Avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto la sala operativa dei soccorsi ha inviato un ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorsoin codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso e i Carabinieri.

L’’intervento è stato più complicato del previsto non perchè il giovane era incastrato tra le lamiere, per perché finito nel fosso. Estratto dalla vettura è stato stabilizzato e trasportato in elicottero al pronto soccorso del San Matteo di Pavia in codice giallo. Stando alle informazioni trapelate non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dei militari serviranno a capire le ragioni che hanno provocato il fuori strada, per evidenziare per quale motivo all’improvviso il giovane ha perso il controllo dell’auto finendo nel campo. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi o persone.