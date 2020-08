Morde per rapinarlo della collana e del marsupio: arrestato

Morde per rapinarlo nel centro di Legnano: il giovane è stato arrestato dai Carabineri.

Morde per rapinarlo

Si è avvicinato alla sua vittima, poi l’ha morso e l’ha rapinato della collana che portava al collo e del marsupio. E’ quanto successo questa notte in Largo Tosi, nel centro di Legnano. Era da poco passata l’una di notte quando il giovane, 20 anni, si è avvicinato a un altro ragazzo che stava passeggiando. Gli ha strappato via la collanina d’oro che aveva al collo così come il marsupio, contenente documenti e telefonino e lo ha anche morso per poi scappare.

Lanciato l’allarme, i Carabinieri hanno trovato il fuggitivo poco distante e l’hanno arrestato.

