Monopattino elettrico per i controlli dei vigili

Un’arma in più per gli agenti della Polizia locale di Settimo Milanese.

Monopattino ai vigili

Uno strumento in più per gestire l’emergenza e garantire efficacia nei controlli. In queste settimane di emergenza e restrizioni gli agenti della Polizia locale e le altre forze dell’ordine hanno svolto numerosi controlli e servizi per la comunità.

Controlli più accurati

Per permettere ai vigili di realizzare interventi ancora più accurati, da alcuni giorni sono in utilizzo alcuni monopattini elettrici che l’amministrazione ha deciso di fornire agli agenti del comando guidato da Stefano Zampieri.

Parchi e piste sotto controllo

“L’emergenza epidemiologica che stiamo affrontando in queste ultime settimane ha comportato uno sforzo notevole da parte delle polizie locali, schierate al fianco degli organi di polizia statali, al fine di contrastare i comportamenti vietati, causa del proliferare del contagio. I vari provvedimenti nazionali, regionali e comunali adottati e le misure sociali messe in atto hanno influito, tra l’altro, sulla limitazione degli spostamenti e degli assembramenti delle persone. Per questi motivi l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di far sperimentare l’uso del monopattino elettrico agli operatori della Polizia Locale. Rispetto ai veicoli tradizionali esso è certamente più idoneo per il controllo mirato di determinate aree quali parchi, aree pedonali e piste ciclabili, senza contare l’impatto ambientale, pari a zero” ha spiegato il Comandante Zampieri.