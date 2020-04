Pizze d’asporto e giardinieri, a Settimo multe e denunce

Pizze d’asporto, giardinieri al lavoro e cittadini a spasso: a Settimo scattano multe e denunce.

Multe e denunce

Il lavoro delle forze dell’ordine per sostenere gli sforzi comuni nel contenimento del virus hanno portato a numerosi interventi a Settimo Milanese nelle ultime settimane.

Gli agenti del comando guidato da Stefano Zampieri hanno svolto in queste settimane diversi controlli per verificare l’effettivo rispetto delle ordinanze.

Controlli

I controlli hanno portato a sanzioni e denunce nei confronti dei cittadini e di alcune attività che non si sono adeguate al periodo di restrizioni. In particolare, sono state elevate 31 sanzioni legate a spostamenti non necessari all’interno del territorio comunale e 4 denunce per violazioni più gravi al codice.

Anche una pizzeria

Fra queste anche due attività: una pizzeria d’asporto è stata trovata aperta a consegnare pizze sul posto e ne è stata disposta la chiusura per cinque giorni, così come è rimasta chiusa per cinque giorni un’attività di manutenzione del verde.