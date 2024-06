Molesta una ragazza e poi minaccia gli agenti fuori servizio: fermato uomo di origine straniera

Molesta una ragazza e poi minaccia gli agenti della Polizia Locale fuori servizio: fermato un cittadino straniero. E' accaduto nei giorni scorsi in un bar di Casorezzo.

Molestie nel bar mentre gli agenti (fuori servizio) stavano bevendo il caffè

Stavano bevendo un caffè in un bar di piazza San Giorgio nei giorni scorsi intorno alle ore serali, il comandante della Polizia Locale Nicolò Rachele e l'agente Giuseppe Elefante quando hanno notato il comportamento poco consono che un uomo di origine straniera stava perpetrando nei confronti di una ragazza. Stando alla testimonianza degli agenti del comando casorezzese, che al momento dell'accaduto erano fuori servizio, il protagonista di questa vicenda ha infatti molestato la giovane proprio nell'esercizio pubblico.

Le minacce nei confronti degli agenti

Di fronte a questi atti, i due hanno deciso di entrare in azione fermando le intenzioni dell'uomo. Lo hanno fatto prima senza identificarsi, con lo stesso che ha continuato a ripetere gli stessi gesti, non ha desistito e, anzi, ha dato in escandescenza. Il tutto davanti agli occhi di famiglie e bambini presenti all'interno del locale. Visto il perdurare della situazione, Rachele ed Elefante si sono visti costretti a identificarsi quali agenti di Polizia Locale e l'uomo è passato addirittura alle minacce nei confronti di questi ultimi, che a quel punto hanno chiamato i Carabinieri.

L'arrivo dei Carabinieri

Prima dell'arrivo dei militari, il malvivente ha anche provato a darsela a gambe senza tuttavia riuscirci. Da lì sono cominciate le attività di identificazione. L'emergenza sembrava poi essere rientrata. Ma lo stesso, in preda agli effetti dell'alcol, ha proseguito nell'intento di dare fastidio ai clienti e soprattutto alle Forze dell'Ordine. Una scena questa che è andata avanti fino alle 23. Il caso è ora al vaglio della Procura che deciderà di procedere in base ai reati annessi alla situazione.