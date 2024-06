L'orgoglio del Lions club durante le celebrazioni della Festa della Repubblica

Il Lions club di Parabiago protagonista delle celebrazioni della Festa della Repubblica a Varese. Fra i nuovi Cavalieri della Repubblica c'erano il presidente di zona Alan Caiola ed il past Governatore Gino Ballestra mentre il passo ulteriore è stato compiuto dal Cavaliere e past governatore Danilo Francesco Guerini Rocco divenuto Ufficiale.

La tradizione che si ripete da anni

Da tempo ormai il 2 giugno, Festa della Repubblica, viene festeggiato con una cerimonia che fa onore al prefetto di Varese che la organizza con il Comune e la provincia. E così nella giornata di ieri, quando è ricorso il 78esimo anniversario, la celebrazione ha preso il via con l’alzabandiera e la deposizione delle corone al monumento ai Caduti in piazza Repubblica; quindi con la lettura del messaggio del presidente Sergio Mattarella. Nella la tensostruttura dei Giardini Estensi ha avuto poi luogo la consegna delle onorificenze a benemeriti cittadini residenti in provincia di Varese che hanno favorito il progresso civile e culturale della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, la tutela del territorio e delle civiltà locali.

Anche i membri Lions tra le personalità che si sono distinte

Degno di nota il fatto che fra gli insigniti ci siano stati parecchi Lions il cui compito nel volontariato a 360 gradi è considerato normalità ed ecco che fra i nuovi Cavalieri della Repubblica c'erano il presidente di zona Alan Caiola ed il past Governatore Gino Ballestra mentre il passo ulteriore è stato compiuto dal Cavaliere e past Governatore Danilo Francesco Guerini Rocco divenuto Ufficiale: ancora una volta il Distretto 108Ib1 dei Lions si è distinto.

Ecco l'elenco degli insigniti

Si riporta l’elenco completo degli insigniti.

Grado di Commendatore: Sergio Ferrario (Busto Arsizio), Martino Pirone (Arcisate)

Grado di Ufficiale: Pierfrancesco Buchi (Luino), Luigi Colombo (Taino), Danilo Francesco Guerini Rocco (Busto Arsizio), Pier Maria Morresi (Varese)

Grado di Cavaliere: Marco Bacchi (Carnago), Gino Michele Ballestra (Castellanza); Giovanni Bloisi (Varano Borghi), Maria Caccia Dominioni (Varese), Alan Caiola (Jerago con Orago), Ezio Callegaro (Samarate), Andrea Cannella (Varese), Giuseppe Capuano (Malnate), Valerio Cerbino (Varese), Giovanni Colombo (Busto Arsizio), Mauro Dapit (Casciago), Daiano Di Marino (Maccagno con Pino e Veddasca), Giulio Facchetti (Luino), Ivan Edi Meot (Luino), Silvia Nanni (Viggiù), Vincenzo Persico (Gorla Minore), Mario Rossi (Olgiate Olona), Renzo Sala (Azzate), Carla Santandrea (Venegono Superiore)

Medaglia d’argento al Valor Civile: Francesco Paolo Milana (Cavaria con Premezzo).