Cronaca

Mini escavatore come ariete per aprirsi un varco

Ladri in azione all’antivigilia di Natale ai magazzini Maury's del parco commerciale cittadino

Mini escavatore come ariete per aprirsi un varco

Abbiategrasso · 24/12/2025 alle 13:53

di

Spaccata al magazzino Maury’s di Abbiategrasso, uno dei nuovi punti vendita del parco commerciale della città . Uno sgradito regalo per le feste.

Mini escavatore come ariete

Alle 2 di notte di martedì 23 dicembre alcuni soggetti hanno fatto irruzione nel punto vendita della nota catena di prodotti per casalinghi , utilizzando un mini scavatore come ariete per aprirsi un varco. Dopo aver divelto la vetrata d’ingresso, si sono introdotti e hanno asportato diverso materiale. Non è ancora stata quantificato il valore della merce rubata. Un antivigilia di Natale amara per la struttura commerciale presa di mira da un gruppo di malviventi.

I malfattori prima di darsi alla fuga hanno abbandonato la piccola ruspa, rubata poco prima nel vicino cantiere. Quello che hanno lasciato è un grave danno alla struttura commerciale, che nella giornata di martedì è rimasta chiuso al pubblico per tentare di riparare la voragine aperta  nella vetrata  e riaprire in sicurezza  oggi,  24 dicembre 2025 la vigilia di Natale.

Subito dopo aver sfondato la parete è scattato l’allarme e in pochi minuti sul posto sono giunte le pattuglie del vicino comando dei Carabinieri. I malviventi hanno sentito le sirene e si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Indagini in corso per identificare gli autori del gesto, visto che l’area è monitorata dalle telecamere di videosorveglianza.

Sui social si sono scatenati i commenti per l’ennesimo gesto che lede la sicurezza in città, ma anche tanti messaggi  di solidarietà per la proprietà e i dipendenti.

 

 

 

Tu cosa ne pensi?