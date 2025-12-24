Mini escavatore come ariete per aprirsi un varco

Spaccata al magazzino Maury’s di Abbiategrasso, uno dei nuovi punti vendita del parco commerciale della città . Uno sgradito regalo per le feste.

Mini escavatore come ariete

Alle 2 di notte di martedì 23 dicembre alcuni soggetti hanno fatto irruzione nel punto vendita della nota catena di prodotti per casalinghi , utilizzando un mini scavatore come ariete per aprirsi un varco. Dopo aver divelto la vetrata d’ingresso, si sono introdotti e hanno asportato diverso materiale. Non è ancora stata quantificato il valore della merce rubata. Un antivigilia di Natale amara per la struttura commerciale presa di mira da un gruppo di malviventi.

I malfattori prima di darsi alla fuga hanno abbandonato la piccola ruspa, rubata poco prima nel vicino cantiere. Quello che hanno lasciato è un grave danno alla struttura commerciale, che nella giornata di martedì è rimasta chiuso al pubblico per tentare di riparare la voragine aperta nella vetrata e riaprire in sicurezza oggi, 24 dicembre 2025 la vigilia di Natale.

Subito dopo aver sfondato la parete è scattato l’allarme e in pochi minuti sul posto sono giunte le pattuglie del vicino comando dei Carabinieri. I malviventi hanno sentito le sirene e si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Indagini in corso per identificare gli autori del gesto, visto che l’area è monitorata dalle telecamere di videosorveglianza.

Sui social si sono scatenati i commenti per l’ennesimo gesto che lede la sicurezza in città, ma anche tanti messaggi di solidarietà per la proprietà e i dipendenti.