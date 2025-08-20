SI E' POI FERITO DA SOLO

E' quanto successo in una casa disabitata di via Ceriani, poi è stato bloccato

Minaccia i Carabinieri con un bastone: denunciato. E' successo a Nerviano.

La segnalazione al 112 parlava di un furto i corso in un’abitazione in via Ceriani, a Nerviano. Ma quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, la sera di domenica, hanno sì trovato un uomo ma quella casa era disabitata. e quell’uomo, esagitato, se l’è presa proprio coi militari: appena li ha visti ha inveito contro di loro, lanciando anche minacce contro i Carabinieri e brandendo un bastone di legno (ferendosi poi da solo).

La denuncia

Si trattava di un 51enne, italiano: bloccato dagli uomini dell’Arma, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.