Minaccia di buttarsi dal tetto: 18enne salvata dai Carabinieri

La giovane era sul cornicione di una casa disabitata. Gli uomini della Sezione Radiomobile l'hanno tranquillizzata, afferrata, riportata a terra e poi affidata al personale del 118.

Era seduta sul cornicione con le gambe penzoloni nel vuoto e minacciava di buttarsi. Così la 18enne salvata dai Carabinieri a Legnano giovedì 13 novembre.

Diciottenne salvata dai Carabinieri in corso Garibaldi

La segnalazione è arrivata nel pomeriggio: “Correte, c’è una ragazza che vuole buttarsi dal tetto”. I militari della Sezione Radiomobile non hanno perso tempo e hanno raggiunto corso Garibaldi, dove sul cornicione del terzo piano di un’abitazione disabitata e diroccata hanno trovato la giovane con le gambe a penzoloni nel vuoto ed evidenti intenzioni autolesive.

Gli uomini dell’Arma l’hanno raggiunta e hanno instaurato con lei un dialogo, riuscendo nell’intento di tranquillizzarla e poi afferrarla e riportarla a terra. La 18enne è poi stata accompagnata in un luogo sicuro, dov’è stata affidata al personale del 118.