Minaccia di buttarsi dal balcone, era sotto l’effetto di un mix di alcol e droga

Il giovane era fuori controllo, bloccato è stato poi portato in ospedale

Minaccia di buttarsi dal balcone a Legnano, il giovane era sotto l’effetto di alcol e droga.

Una notte ad alta tensione quella che si è vissuta a Legnano. La notte di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, momenti di preoccupazione si sono vissuti in un condominio di via Bissolati. E’ qui che un 25enne, sotto l’effetto di un mix di alcol e droghe, aveva annunciato di volersi gettare di sotto.

L’intervento

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i soccorritori del 118. Il ragazzo, che non è mai stato in pericolo, è stato poi soccorso e portato in codice verde all’ospedale.