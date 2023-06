Mille partecipanti, edizione da record per la Rho Night Run

Mille partecipanti. Record per l’edizione 2023 della Rho Nigth Run la gara podistica non competitiva di 8 e 5 chilometri organizzata ogni anno dai soci del Lions Club Rho Host. Una serata di sport e solidarietà quella andata in scena venerdì con la partenza, alle 20.30 da via Madonna del lungo serpentone di podisti diretto verso il Santuario.

Novità di quest'anno le maglie tutte colorate

Novità di quest’anno, le maglie colorate in modo diverso indossate dai partecipanti. «E’ stato davvero un successo - afferma Maurizio Anzani presidente del Lions club Rho Host - abbiamo ricevuto iscrizioni fino a pochi minuti prima della partenza e questo ci ha permesso di raccogliere fondi importanti che ci permetteranno di aiutare le associazioni del territorio che seguiamo ormai da diversi anni».

Il presidente Maurizio Anzani: "Grazie agli sponsor doneremo più soldi alle associazioni di volontariato che seguiamo"

Un evento quello organizzato dal club rhodense realizzato grazie al supporto di tanti amici come Buzzetti, Fercam, Hdi, Tecnocasa, Paternostro, Rhotermica e Nuovenergie. «Grazie ai fondi raccolti - spiega il presidente del Lions - aiuteremo l’associazione Sesamo e altre realtà del territorio». Tornando alla serata di venerdì ogniuno ha interpretato la corsa a modo suo, c’è chi l’ha fatta di corsa, camminando, spingendo passeggini o tenendo cani al guinzaglio. Tra i corridori anche due assessori comunali, l’assessore al bilancio Nicola Violante e l’assessore alla scuola Paolo Bianchi.