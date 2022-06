Settimana dello sport al via con 3mila atleti pronti a sfidarsi

Sport da vedere, ma anche da provare. Per tutti, senza barriere. E’ l’obiettivo della Settimana dello Sport, che debutta a Rho con un calendario straripante di eventi: ben 53, spalmati in 7 giorni, dal 13 al 19 giugno, 3000 atleti coinvolti e 6 sponsor, che finanziano l’iniziativa (Acquaflex, Sacchital, Sontex, Panta Rei, EuroSpin e lo sponsor tecnico Staff 3000 ), promossa dall’Amministrazione comunale di Rho, assessorato allo Sport.

La soddisfazione di assessore e sindaco

“Ci prepariamo a vivere una settimana in cui lo sport sarà protagonista in città – dice l’assessore Alessandra Borghetti -. Abbiamo messo a punto un calendario ricchissimo, pensato davvero per tutti: per i professionisti che potranno mettersi alla prova e per chi invece vuole cimentarsi in nuove discipline. Tantissime proposte davvero per tutti, visto che per noi lo sport è prima di tutto inclusione, ma anche divertimento e voglia di stare insieme”.

Aggiunge il sindaco Andrea Orlandi:

“Ringrazio per il lavoro svolto l’assessore Borghetti, gli uffici, la Consulta dello Sport e tutte le associazioni che hanno aderito in massa alla Settimana dello Sport, iniziativa che ritorna dopo tanti anni e che ha avuto un ruolo importante nella storia del nostro comune. Auguro una buona settimana dello sport a tutti i rhodensi”.

Si parte lunedì 13 giugno

Si inizia lunedì, con la conferenza stampa di presentazione e il peso dei pugili e si prosegue in un crescendo di eventi che culmina il fine settimana, con tantissimi appuntamenti in tutta la città. In mezzo ci sarà la celebrazione dello sport in tutte le sue forme, sia da spettatori sia da protagonisti. Martedì al RhoCenter di via Capuana sarà allestito un ring dove si terrà un incontro di boxe Ring Roosters, alternato a esibizioni di danza; mercoledì 15 giugno si corre di sera con la Rho Night Run; giovedì si potrà ammirare l’esibizione di ginnastica ritmica in piazza Jannacci, di fronte al nuovo teatro.

Per chi vuole mettersi alla prova giovedì 16 dalle 18 alle 19 si può praticare il Disc Golf al parco Europa, una nuova disciplina con lancio del frisbee in buca; venerdì 17 Biciclettata dalle 18.30 alle 19.30 con partenza da piazza San Vittore; venerdì e sabato, pista di skating con noleggio gratuito di pattini e street food alla pista di via Pirandello. E ancora: sabato e domenica alla piscina del Molinello con il nuovo acqua park per bambini e famiglie; sabato 18, alla mattina, battesimo della sella al maneggio di via Leopardi in Villa Scheibler; open day di tiro con l’arco e open rugby al Molinello Play Village, dove saranno aperti i nuovi percorsi OCR, una sorta di corsa ad ostacoli, ma anche prova di scherma alla struttura Nuvola rossa, e risveglio muscolare con yoga strecthing e pilates, sempre al Molinello, domenica dalle 9.30 alle 11.

Numerosi i tornei che coinvolgono società rhodensi e anche provenienti da altre zone d’Italia, come il quadrangolare di pallavolo; il triangolare di calcio femminile under 13 con street fodd (campo via Calvino giovedì 16 dalle 18.30 alle 21.30); minibasket, torneo delle Regioni di Baseball al campo di via Trecate; gara ciclistica per giovanissimi 1° trofeo Settimana dello Sport; basket; coreografie delle atlete danceworks & basket; tennis, danza; saggio di karate.

La Settimana dello sport è inclusione, con la gara di Baskin, disciplina che vede atleti normodotati giocare insieme con atleti con disabilità, giovedì 16 giugno dalle 20 al campo da basket di via Labriola; il Meeting di Atletica Special Olympics memorial Giuliano Marazzi e Domenico Alì, sabato al Comunale di via Cadorna con apertura alle 9.30, con spettacolo di danza integrativa, e il tennis senza barriere, con giocatori in carrozzina, ai campi del Molinello sabato e domenica.

Chiusura domenica sera con dj set con aperitivo e cerimonia di chiusura domenica alle 19.30 al Molinello Play Village.