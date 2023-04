Miele Abbigliamento ancora vittima dei ladri: "Mi chiedo se ne valga la pena..."

"A cosa sto pensando? Penso che avrei voluto dormire per riposarmi della giornata conclusa dopo circa 12 ore di lavoro, penso che avrei preferito non essere svegliata nel cuore della notte dalla sicurezza perché qualcuno ha sfondato la porta del negozio. Ore 3.18 sfonda la porta, parte l’allarme, strappa la cassa e scappa... sì ci sono le immagini. Ore 4.57 torno a casa… Domattina (stamattina ndr) torno a fare il mio dovere, e cioè lavorare per guadagnare per pagare i danni e aspettare che succeda ancora qualcosa… perché tanto va così"