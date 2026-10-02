Mezzo chilo di hashish nel bagagliaio: arrestato un 46enne

La Polizia Locale ha fermato l’auto al confine con San Giorgio: il ritrovamento di un coltello a serramanico ha fatto scattare la perquisizione.

Un controllo stradale al confine con San Giorgio su Legnano si è concluso con un arresto e il sequestro di oltre 460 grammi di hashish.

Oltre 460 grami di hashish nel bagagliaio

A finire in manette, all’alba di mercoledì 30 settembre, è stato un uomo di 46 anni, incensurato, fermato nel pomeriggio di martedì 29 settembre dalla Polizia Locale di Legnano mentre viaggiava in auto con un’altra persona. La pattuglia automontata del Comando di corso Magenta era impegnata nei servizi di controllo stradale quando ha fermato il veicolo. Durante le verifiche nell’abitacolo gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico. Da qui la decisione di procedere alla perquisizione dell’auto, alla ricerca di armi o strumenti atti a offendere. Nel bagagliaio, occultati, sono stati così scoperti alcuni panetti di hashish per un peso complessivo superiore ai 460 grammi.

Perquisiti anche casa e luogo di lavoro

Gli agenti hanno quindi arrestato il conducente, un uomo di 46 anni incensurato, per il reato di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero sono state successivamente effettuate perquisizioni anche nella sua abitazione e nel luogo di lavoro, alla ricerca di altra sostanza stupefacente. Entrambe le verifiche hanno dato esito negativo. L’uomo è stato quindi accompagnato in carcere, dove resta in attesa di giudizio. La droga sequestrata sarà distrutta.