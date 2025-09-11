Mezzo chilo di droga in casa: arrestato a Cornaredo

Mezzo chilo di marijuana: arrestato dalla Polizia Locale di Cornaredo cittadino 63enne.

Polizia Locale Cornaredo

L’operazione della Polizia Locale, che ha visto la collaborazione dei colleghi Polizia Locale di Settimo Milanese, è avvenuta nella notte fra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre.

Gli uomini guidati dal Comandante della Polizia Locale di Cornaredo, Domenico Giardino, durante il servizio di pattugliamento serale Smart, finanziato interamente da Regione Lombardia, hanno tratto in arresto un cittadino cornaredese 63enne, gravato da lievi precedenti penali, per il possesso di oltre mezzo chilo di droga, tra hashish e marijuana.

Mezzo chilo di marijuana

L’uomo è stato intercettato dalla Polizia durante un controllo stradale effettuato in via Repubblica a Cornaredo: già denunciato per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ha subito una perquisizione domiciliare, in quanto nell’autoveicolo, gli agenti hanno rinvenuto un macinino, in gergo grinder. Dall’auto, inoltre, proveniva un forte odore riconducibile alla sostanza di tipo cannabinoide.

Il riscontro delle prime attività ha portato gli agenti a ritenere che, presso il domicilio, fosse occultata della sostanza stupefacente. Immediata la perquisizione domiciliare con conseguente sequestro di oltre mezzo chilo di marijuana, suddivisa in diversi barattoli di vetro, tutti numerati ed etichettati, e 30 grammi di hashish, suddivisa in dosi. Sequestrato un bilancino, due serre elettriche, il telefono cellulare in uso alla persona, oltreché danaro contante, di diverso taglio, per circa 2000 euro.

Arresto e obbligo di firma

La perquisizione è stata eseguita dal Comandante della Polizia Locale di Cornaredo, Domenico Giardino, coadiuvato dal personale in forza sul territorio. Alle attività ha collaborato un equipaggio della Polizia Locale di Settimo associato a Cornaredo in occasione del servizio Smart di Regione Lombardia. Nella mattinata di giovedì 11 settembre si è svolta l’udienza per direttissima nella quale è stato convalidato l’arresto e applicata la misura dell’obbligo di firma presso la Polizia Locale di Cornaredo.