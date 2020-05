Mercato, tornano i non alimentari VIDEO

Mercato, tornano i non alimentari. Domenica 17 maggio, in tarda serata, è arrivato il decreto che ha di fatto dato il via libera ai mercati in versione completa e il sindaco Chiara Calati ha rischiato, decidendo di dare a tutti la possibilità di disporre il proprio banco.

Stamattina, lunedì 18 maggio, intorno alle 10, orario notoriamente di punta, la situazione si presentava decisamente sotto controllo. All’ingresso unico, schierati volontari di Protezione civile, Ari e Carabinieri in congedo per misurare la temperatura, oltre a 4 agenti della Polizia Locale e il comandante Angelo Sallemi che ha coordinato la gestione operativa del mercato. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri e due militari a piedi. Il sindaco Chiara Calati e il vicesindaco Simone Gelli hanno fatto tappa in piazza Mercato per assicurarsi che tutto procedesse al meglio, ad osservare anche alcuni colleghi di Comuni limitrofi che ancora devono riavviare il mercato in versione integrale.

La soddisfazione del sindaco

La prima cittadina ha poi fatto un giro tra gli esercenti per un “bentornati” gradito, da tanti piccoli imprenditori che per mesi non hanno potuto lavorare. Ben distanziati i banchi, possibilità di esporre solo frontalmente, accessi contingentati e due clienti a bancarella. Tutti disciplinati con mascherina e guanti, anche nell’accesso la bar, che ha disposto tavolini a distanza nella parte esterna. Soddisfazione della prima cittadina per la buona risposta degli ambulanti, avvisati all’ultimo: 80 i banchi disposti sui 200 canonici del mercato magentino, tra i più grandi in zona e tra i primi a riaprire a tutte le merceologie.

