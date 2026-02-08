Mercato agricolo anche nelle frazioni di Cornaredo

Mercato agricolo Coldiretti anche a San Pietro all’Olmo, Cascina Croce e Cascina Torrette. Lo chiedono i cittadini.

Mercato agricolo

E’ quanto riporta la mozione che verrà presentata in consiglio comunale dalle forze di maggioranza a Cornaredo.

«Una mozione che nasce dall’ascolto delle istanze di numerosi cittadini, i quali hanno rappresentato, fra l’altro, la difficoltà di raggiungere l’attuale sede del mercato dei prodotti agricoli a chilometro zero, spesso distante diversi chilometri da altre frazioni» si legge nel comunicato diramato.

Mozione della maggioranza

«Portare questo servizio più vicino anche agli abitanti di San Pietro all’Olmo, Cascina Croce e Cascina Torrette significa renderlo maggiormente accessibile, soprattutto per chi ha difficoltà negli spostamenti. La proposta, presentata dalla maggioranza, va nella direzione di rendere ancora più vive le frazioni del nostro Comune, valorizzandole come luoghi di socialità, di incontro e di servizio. Il mercato agricolo non è soltanto un’occasione di acquisto, ma anche uno strumento di sostegno alle produzioni locali e di rafforzamento del legame tra cittadini e territorio. L’obiettivo è facilitare la fruibilità di un servizio importante, evitando il rischio che una parte della cittadinanza ne resti di fatto esclusa».

Marzio Foti

Il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Marzio Foti commenta così.