Meno offerte a causa del Covid, il don dona metà del suo stipendio alla parrocchia

Meno offerte a causa Covid, don Luigi Verga dona metà del suo stipendio alla parrocchia di San Vittore Olona: il gesto dell’amministratore parrocchiale.

A causa dell’emergenza Covid sono arrivate meno offerte per la parrocchia di San Vittore Olona. Così don Luigi Verga, amministratore parrocchiale (che dopo il saluto dell’ex parroco don Giuseppe Pediglieri dovrà traghettare la comunità fino alla nomina del nuovo parroco) ha deciso di donare la metà del suo stipendio proprio alla parrocchia.

“Dal punto di vista economico finanziario la nostra parrocchia sta cercando di diminuire un importante debito risultato dalla ristrutturazione completa della vecchia canonica – spiega Verga – Purtroppo il tempo del Covid non ha favorito ne agevolato il rientro del debito in quanto le offerte sono diminuite e i costi tendono a salire. Da qui il mio appello: si potrebbero aumentare le offerte domenicali, riprendere l’usanza del passato di fare un’offerta straordinaria mensile in busta, donazioni straordinarie deducibili dalle tasse e ricordarsi della parrocchia nei lasciti testamentari. Un appello questo proposto alla libertà e sensibilità di ogni fedele”.

Il gesto di don Verga

“Anch’io contribuirò a questo piano finanziario offrendo la metà del mio stipendio alla parrocchia – annuncia don Luigi – Sono certo che insieme si potranno risolvere tutti i problemi. Da parte mia mi sforzerò di creare un clima di vera unione e di armonia in tutta la comunità, nella fede in Gesù Cristo”.