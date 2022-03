Medico sparò cinque colpi di pistola: indagato anche per un fucile non denunciato

La grande paura

Per quasi otto ore, Matteo Banderali, rimase barricato in casa domenica 27 febbraio 2022.

E' stato denunciato per reati contravvenzionali per l'esplosione di 5 colpi di pistola e il possesso di un fucile non denunciato, Matteo Banderali, il medico 42enne che domenica 27 febbraio 2022 ha tenuto in ansia Mazzo di Rho.

Indagato il medico

È stato denunciato, e di conseguenza è indagato, per reati "contravvenzionali", che riguardano l'esplosione di 5 colpi colpi di pistola in casa e il non aver denunciato un'altra arma, un fucile, che è stata trovata nell'abitazione, Matteo Banderali, il medico di 42 anni che domenica da mezzogiorno e per otto ore si è barricato nell'appartamento a Mazzo di Rho, ed è uscito, senza opporre resistenza, solo dopo lunghe trattative che hanno visto impegnati anche i carabinieri del Gruppo intervento speciale.

Le contestazioni del Pm

I reati "contravvenzionali", contestati dal Pm di turno di Milano Milda Milli, prevedono il pagamento di sanzioni pecuniarie e non comportano arresti o eventuali misure cautelari. Dopo che l'uomo, otorinolaringoiatra e chirurgo estetico, è uscito dall'abitazione, convinto dal padre ma anche da una amica alla quale aveva telefonato, è stato portato in ospedale per degli accertamenti in quanto si trovava in stato confusionale dopo l'assunzione di psicofarmaci. Allo stato, a quanto risulta alla Procura, è ancora ricoverato nella struttura sanitaria.