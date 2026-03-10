Spegni-sigarette in piazza definitivamente abbattuto. E’ successo a San Vittore Olona.

Spegni-sigarette abbattuto

Era già stato “strappato” via da terra ma ora è stato abbattuto definitivamente. Stiamo parlando del maxi porta-sigarette che si trova nella Piazzetta Avis di via Europa, di fronte al municipio. Nei giorni scorsi alcune persone avevano segnalato al palazzo comunale le condizioni in cui versava la struttura ma, nella notte di oggi, martedì 10 marzo 2026, ecco il colpo di grazia.

“Ora si intervenga”

“Chiediamo al Comune di intervenire e rimediare a quanto successo – scrivono alcuni lettori – E’ da diverso tempo che segnaliamo di intervenire, ora è necessario farlo”.

