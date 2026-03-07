Maxi sequestro di sigarette di contrabbando e quasi otto chili di droga

I militari dell'Arma hanno arrestato due uomini e recuperato oltre 35mila euro provenienti dall'attività illecita.

Maxi operazione dei Carabinieri tra Parabiago e Samarate. Arrestati due uomini: sequestrati 260 chili di tabacchi di contrabbando, quasi otto chili di droga e oltre 35mila euro in contanti. A metterla a segno sono stati i Carabinieri di Busto Arsizio.

L’intercettazione del furgone a Parabiago

L’operazione è scattata nel pomeriggio di martedì 3 marzo a Parabiago. I militari, impegnati in un servizio coordinato ad ampio raggio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, hanno notato un furgone Peugeot Boxer che procedeva con andatura sospetta, arrestando improvvisamente la marcia in via Torre. Al volante è stato identificato un 42enne originario di Vibo Valentia. La perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire nel vano di carico venti scatoloni contenenti complessivamente 260 chili di sigarette estere marca Marlboro prive del sigillo dei Monopoli di Stato.

Il secondo arresto a Busto Arsizio

Gli accertamenti immediati hanno rivelato che il furgone carico di bionde era intestato a un 36enne di Samarate. Attraverso il sistema di lettura targhe, i Carabinieri hanno rintracciato l’auto dell’uomo parcheggiata nei pressi di un centro scommesse a Busto Arsizio, dove il 36enne stava giocando alle slot machine. La perquisizione dell’auto e, successivamente, dell’abitazione e della cantina del samaratese ha consentito ai militari di trovare circa sette chili di hashish suddivisi in panetti con diverse etichette, 900 grammi di marijuana, contanti per 35.650 euro ritenuti provento di attività illecita, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, 17 cartucce per fucile da caccia.

I provvedimenti giudiziari

Il vibonese è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e successivamente rimesso in libertà su disposizione del pubblico ministero di turno. Il samaratese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a Busto Arsizio. È stato inoltre denunciato per il possesso illecito delle cartucce da caccia.