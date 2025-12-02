Sono otto le persone arrestate dai carabinieri a Mesero a causa una maxi rissa a colpi di bastoni e spranghe scaturita da una questione legate a posti letto e subaffitti.

Maxi rissa per un posto letto: arrestate otto persone

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza di reato 8 cittadini pakistani, tutti dimoranti tra il comune di Mesero e Magenta.

I militari nella serata di ieri sono intervenuti presso un contesto di corte, nel centro di Mesero, dove alcuni residenti risultati estranei ai fatti, avevano segnalato al 112 che un nutrito gruppo di uomini, molti dei quali armati di bastoni e mazze, si stava aggredendo vicendevolmente.

Intervenuti in forze sul posto, I Carabinieri hanno subito bloccato 13 uomini, molti dei quali presentavano lievi escoriazioni e vestiti strappati. Uno di loro è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano, dove le è stata diagnosticata una ferita lacerocontusa al capo, per 10 giorni di prognosi.

Rastrellando la corte, sono state recuperate mazze in ferro e bastoni, che i partecipanti alla rissa hanno tentato di disfarsi prima dell’arrivo dei militari.

La ricostruzione grazie ai video

Grazie all’acquisizione di video registrati con i telefonini di alcuni residenti, sono state ricostruite le responsabilità individuali di ciascuno dei partecipanti alla maxi rissa. Dalle prime dichiarazioni raccolte nell’immediatezza, lo scontro tra due opposte fazioni è partito in ragione di un aumento del “canone” di subaffitto di posti all’interno di un’abitazione di corte, di proprietà di uno dei partecipanti e presso cui dimorano le persone coinvolte nella rissa. Sul punto sono in corso accertamenti per verificare il rispetto dei limiti massima di capienza dell’immobile.

Dei 13 soggetti coinvolti, 8 sono stati dichiarati in arresto per aver partecipato attivamente all’aggressione, mentre per cinque persone marginali all’evento è scattato il deferimento in stato di libertà.