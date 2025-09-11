Il provvedimento del garante della privacy è stato reso noto ieri, il 10 settembre, ed è iniziato a seguito del reclamo di un genitore

Una maxi multa da 10mila euro (ridotta a 5 mila) e la cancellazione immediata delle foto: questo quanto chiesto dal Garante della privacy ad un asilo nido di Rho dopo la segnalazione fatta da un genitore.

Maxi multa nei confronti dell’asilo per le foto dei bambini pubblicate

Il provvedimento del garante della privacy è stato reso noto ieri, il 10 settembre, ed è iniziato a seguito del reclamo di un genitore riguardo alla pubblicazione di alcuni fotografie pubblicate online dal nido per promuovere le proprie attività.

A pesare sulla denuncia del genitore era la presenza di alcune foto anche nelle ricerche online del nido che erano affiancate a quelle che presentavano la struttura. La pubblicazione era avvenuta “ciò senza considerare i rischi connessi alla maggiore esposizione delle immagini sul web e alla loro eventuale riutilizzabilità da parte di malintenzionati per fini illeciti o reati a danno dei minori”, ha puntualizzato il Garante in una nota.