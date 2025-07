Maxi incidente: coinvolte quattro persone

SINISTRO

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 luglio, in viale Resegone a Parabiago. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone. Soccorse inizialmente in codice rosso, le loro condizioni sono apparse meno gravi del previsto. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona in codice giallo/verde.

Maxi incidente in viale Resegone: coinvolte quattro persone

Un maxi incidente stradale. E' quello che si è verificato stamane all'altezza di viale Resegone a Parabiago. A scontrarsi sarebbero state due automobili. A bordo delle quali, secondo quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, vi erano quattro persone, due giovani di 19 e 22 anni, una bambina di 3 e un uomo di 60.

La macchina dei soccorsi e i trasporti negli ospedali della zona

Ad intervenire sul posto sono state quattro ambulanze e un'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri. Nessuno dei coinvolti, dopo le prime medicazioni, era in pericolo di vita. Tre di loro sono stati tuttavia trasportati in codice giallo/verde nei vicini ospedali di Legnano e Castellanza dove stanno ricevendo ulteriori cure.