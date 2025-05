Maxi controlli di Carabinieri e Polizia Locale in stazione e nelle zone della movida

Maxi controlli in stazione e nelle zone della movida a Legnano: in azione Carabinieri e Polizia Locale.

Maxi controlli dei Carabinieri della Compagnia di Legnano e della Polizia Locale, con anche il gruppo cinofili, alla stazione ferroviaria e poi nelle zone della movida. E’ quanto andato in scena la scorsa sera quando le due zone sono state battute palmo a palmo da militari e agenti, che hanno messo in campo ben dieci auto di servizio. La stazione è stato completamente blindata, dando il via a controlli su quanti si trovavano presenti in quel momento; poi il servizio ha interessato quattro locali del centro.

Il bilancio del servizio

In totale sono state identificate 100 persone, un individuo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.