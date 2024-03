Maxi controlli al Multisala: un arrestato e un denunciato tra i giovanissimi

Maxi controlli al Multisala di Cerro Maggiore: Carabinieri in azione.

Maxi controlli al Multisala

I Carabinieri si sono visti in azione anche al Multisala di Cerro Maggiore, la grande struttura che sorge in via Turati, già teatro di episodi di microcriminalità che avevano creato qualche preoccupazione nella zona. Nella serata di sabato 2 marzo, i Carabinieri si sono concentrati sulle strutture di Cerro Maggiore, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni, Assago e Rozzano. Per quanto riguarda Cerro, i Carabinieri hanno denunciato un 17enne per possesso di arma da taglio in quanto sorpreso con un coltellino; denuncia anche per un 15enne sorpreso mentre stava tentando di rubare un pacchetto di caramelle da un bar della galleria commerciale.

Il bilancio dei controlli

In totale sono state identificate 123 persone, 54 i minori; 4 le denunce due delle quali sono quelle scattate a Cerro.