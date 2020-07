Maxi assegno da 60mila euro per la Pediatria degli ospedali di Legnano e Magenta FOTO

Maxi assegno da 60mila euro per la Pediatria degli ospedali di Legnano e Magenta.

Maxi assegno per acquistare nuove apparecchiature mediche

A consegnarlo simbolicamente alla Fondazione degli ospedali, nella mattinata di martedì 28 luglio 2020, è stato Flavio Crespi, responsabile Area Milano Provincia Ovest del Banco Bpm. Tali fondi sono già stati impiegati per acquistare un ventilatore polmonare per l’unità operativa di Magenta e un bilirubinometro transcutaneo, un saturimetro e un ecografo per quella di Legnano. Presenti alla consegna Fulvio Edoardo Odinolfi, direttore generale dell’Asst Ovest Milanese; Luciana Parola, direttore del Dipartimento Materno Infantile; Laura Maria Pogliani, direttore dell’unità operativa di Pediatria di Legnano; Norberto Albertalli, presidente della Fondazione degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta, Angelo Gazzaniga, vicepresidente, e Piermarco Locati, consigliere; Cesare Sciorelli, direttore della filiale legnanese del Banco Bpm, e Gigi Macchi, direttore della filiale di Magenta.

Quaranta nuovi nati in più rispetto allo scorso anno

“Si tratta di strumenti molto utili, dei quali avevamo bisogno e che ci hanno permesso di migliorare ulteriormente le prestazioni della nostra unità operativa – ha spiegato il direttore della Pediatria di Legnano Pogliani – Li abbiamo ricevuti in piena emergenza Covid, quando il nostro reparto ha lavorato a pieno ritmo: basti pensare che nei primi sette mesi dell’anno all’ospedale di Legnano abbiamo registrato 40 nascite in più rispetto al medesimo periodo del 2019. Un dato molto significativo, considerato il costante calo delle nascite a livello nazionale: è il segno della fiducia sempre maggiore che i cittadini ripongono nel nostro ospedale, che vanta una vasta scelta di specialisti validi”.

“Auspico che questa collaborazione possa continuare anche nell’era post Covid”

“Oggi ufficializziamo una donazione importante da parte del Banco Bpm: 60mila euro per l’emergenza Covid, dei quali la Fondazione degli ospedali sì è fatta collettore – ha dichiarato il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Odinolfi – Siamo qui per dare atto del fatto che questa donazione si è già trasformata in apparecchiature per le due Pediatrie. Rinnovo il ringraziamento e auspico che questa collaborazione possa continuare nel futuro anche nell’era post Covid”.

“Strumenti utili e che servano nel tempo”

“Le apparecchiature acquistate grazie a questa donazione sono frutto di un attento studio del fabbisogno dei due reparti – ha precisato il presidente della Fondazione degli ospedali Albertalli – Non abbiamo voluto correre dietro alle chimere, ma abbiamo preferito concentrarsi su strumenti utili e soprattutto che servissero nel tempo” .

“Dall’inizio dell’emergenza Covid Banco Bpm ha promosso tantissime iniziative di solidarietà – ha aggiunto il responsabile Area Milano Provincia Ovest dell’istituto di credito Crespi – Non ultima, quella che ieri ci ha visto dotare di una nuova ambulanza la Croce rossa di Legnano. Anche in quest’anno difficile, Banco Bpm si è dimostrato all’altezza del suo ruolo di terza banca d’Italia. Siamo nati come Banca di Legnano e per il nostro territorio lo siamo ancora e lo saremo sempre. Come tale continueremo a sostenerlo”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE