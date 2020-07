Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Legnano FOTO e VIDEO

Inaugurata oggi, lunedì 27 luglio, una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Legnano.

Una nuova ambulanza per la Croce rossa di Legnano. A metterla a disposizione del comitato cittadino dell’organizzazione di volontariato sono stati il Palio e il Banco Bpm. “Siamo qui oggi per inaugurare un importante strumento che il Palio e il suo main sponsor hanno messo a disposizione della città, sperando che venga fatta funzionare il meno possibile” ha detto il commissario straordinario Cristiana Cirelli aprendo la cerimonia di consegna del mezzo andata in scena nella mattinata di lunedì 27 luglio nel cortile di Palazzo Malinverni. A prendere la parola sono stati anche il responsabile dell’area Milano provincia Ovest di Banco Bpm Flavio Crespi (che ha spiegato come l’istituto di credito ci tenesse a realizzare un’iniziativa di solidarietà importante a beneficio del territorio e perciò abbia accolto con entusiasmo la proposta di contribuire all’acquisto di una nuova e moderna ambulanza per la Cri), il gran maestro Giuseppe La Rocca (che ha voluto ringraziare le contrade – presenti all’inaugurazione con i propri rappresentanti – “per aver saputo rinunciare al contributo economico che tradizionalmente ricevono per metterlo a disposizione della città in un momento complicato come quello che stiamo attraversando”) e il presidente della Croce rossa legnanese Luca Roveda (che ha “smentito” il commissario straordinario dicendo che senz’altro della nuova ambulanza sarà fatto grande uso, perché la Croce Rossa negli ultimi mesi non si è risparmiata, è stata anche a Bergamo nei giorni più duri dell’emergenza Covid-19, e ha un gran bisogno di rinforzare il proprio parco mezzi). Presente anche il prevosto monsignor Angelo Cairati che ha benedetto il veicolo.

