Materiale non conforme nella pira, salta il Falò di Sant'Antonio

Falò di Sant'Antonio annullato

Falò di Sant'Antonio annullato a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. E' quanto accaduto sabato. Tutto era pronto per il tradizionale appuntamento con la grande pira che avrebbe dovuto essere accesa dai membri del circolo culturale "Il campanile", da sempre organizzatore dell'evento col patrocinio del Comune. Nel pomeriggio, una telefonata anonima, aveva allertato i Carabinieri in merito alla presenza proprio nella grande pira di materiale non conforme e che, quindi, non poteva essere bruciato. Sul posto sono arrivati i militari della Forestale che hanno effettuato delle verifiche, confermando quanto indicato dalla segnalazione.

Le parole degli organizzatori

"Siamo rammaricati e delusi da quanto accaduto - affermano da 'Il campanile' - In un paese dove da sempre si cerca di mantenere vive le care, vecchie e buone tradizioni ci troviamo sempre più in difficoltà davanti a burocrazia infinita e continui paletti tra le ruote da parte di chi in primis dovrebbe essere felice di quanto si organizza".