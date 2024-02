Marito e moglie rubavano le offerte in chiesa: ora il carcere

Marito e moglie avevano più volte rubato nella chiesa parrocchiale di Vanzaghello.

Marito e moglie, i ladri della chiesa

Per loro ora si sono spalancate le porte del carcere. Stiamo parlando di moglie e marito che in più di un'occasione si erano introdotti nella chiesa parrocchiale di Vanzaghello per portarsi via le offerte dei fedeli. Nei guai sono così finiti M.B., donna di 31 anni, e il marito M.R.C., 33enne, entrambi domiciliati nel campo rom di Abbiategrasso (erano già stati denunciati a dicembre in quanto ritenuti responsabili dei furti dalle cassette delle offerte). A risolvere il caso sono stati i Carabinieri della Compagnia d Legnano, che hanno analizzato i filmati delle telecamere presenti in chiesa. I due avevano un complice, ancora da identificare.

Ecco come agivano

I due devono rispondere di diversi furti all'interno della chiesa. Ad iniziare da quello del 27 novembre 2023: qui la donna, una volta entrata, è stata ripresa mentre ispezionava e controllava con tanto di una piccola torcia, il contenuto della cassetta delle offerte. Come rubavano i soldi? La donna, attraverso la fessura, inserire una corda piatta rigida, di plastica, con del nastro adesivo all'estremità, così da "catturare" le banconote contenute; il marito e il complice, nel frattempo, facevano da palo. I due, con anche il complice avevano colpito anche il 29 novembre 2023. Il 2 dicembre la donna si è rivista in azione insieme al complice, poi di nuovo in azione col marito il 6 dicembre 2023 così come il 15 dicembre 2023.

I due sono ben riconoscibili nelle immagini del sistema di videosorveglianza e la donna è stata trovata in possesso di una torcia di piccole dimensioni così come di una corda in pvc, lunga circa 65 centimetri, con nastro biadesivo alle estremità, proprio come si vede nei video.