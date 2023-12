Mario Merenda è il nuovo capo del distaccamento

Mario Merenda nominato capo del distaccamento dei Vigili del fuoco di Legnano.

Mario Merenda nuova guida dei pompieri

E' Mario Merenda il nuovo capo del distaccamento di Legnano dei Vigili del fuoco. Il suo è un volto noto in città, visto gli anni passati proprio a Legnano: e ora è Merenda ad aver preso in mano la guida del distaccamento (fino a maggio 2024, quando andrà in pensione dopo 43 anni e 8 mesi di onorato lavoro) dopo il pensionamento di Giuseppe Autovino. Assunto l'1 agosto 1990 nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco alle Scuole centrale antincendio di Capannelle Roma (formazione ed addestramento del personale per quattro mesi), Merenda è stato attivo poi al comando provinciale di Milano.

La grande passione

La passione di Merenda per questa professione è immensa: uomo di grande cuore, dal grande coraggio e, al tempo stesso, umile, ha scoperto il mondo dei Vigili del fuoco appena dopo maggiorenne, con la leva militare. Successivamente assegnato al Comando provinciale di Milano, dall'1 dicembre 1990 fino ad oggi il servizio a Legnano con vari passaggi di qualifica. A Legnano è stato nominato caposquadra del 2009 e, per un breve periodo, nel 2020, ha condiviso il ruolo di capo distaccamento proprio con Autovino. Negli anni Merenda ha portato aiuto dopo diversi terremoti che hanno scosso l'Italia