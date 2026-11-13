Marijuana nei pacchi, ma il corriere è un poliziotto: arrestato 23enne

A insospettire l’addetto di una società di spedizioni del Rhodense è stato il forte odore che usciva da due scatoloni. Il destinatario è stato bloccato subito dopo aver firmato la ricevuta.

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Aspettava due pacchi contenenti marijuana, ma a consegnarglieli è stato un poliziotto travestito da corriere.

Tredici chili di marijuana negli scatoloni

Un 23enne italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei due grossi scatoloni da imballaggio a lui destinati c’erano 13 chili di marijuana. Tutto è partito nei giorni scorsi dalla segnalazione dell’addetto di una società di spedizioni del territorio rhodense, insospettito dal forte odore che usciva da due grandi pacchi. Gli agenti del Commissariato Rho-Pero li hanno controllati e all’interno hanno trovato quattro bustoni con la droga e un localizzatore satellitare Gps. L’Autorità giudiziaria, informata subito, ha emesso un decreto di ritardato sequestro per consentire di risalire al responsabile. Con l’aiuto della Squadra Mobile della Questura di Milano, il giovane è stato individuato proprio a Novate.

La consegna sotto copertura

Per la consegna dei colli un poliziotto del Commissariato ha indossato la divisa della società di spedizioni, mentre i colleghi si appostavano nei pressi dell’abitazione del destinatario. Arrivato all’indirizzo, l’agente ha fatto firmare al 23enne l’accettazione dei plichi sul palmare. Subito dopo il giovane è stato bloccato e arrestato.

La perquisizione in casa

Durante la successiva perquisizione domiciliare, con l’aiuto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti hanno trovato e sequestrato tre cellulari, etichette e fatture relative ai pacchi, 500 euro in contanti e diversi adesivi con varie diciture, presumibilmente destinati al confezionamento dello stupefacente.