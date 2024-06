Marco Gasparri ora è ai domiciliari

Marco Gasparri, ex portavoce del Movimento 5 stelle di Rescaldina e candidato nella lista civica De Candia sindaco, è ai domiciliari.

Marco Gasparri ai domiciliari

Era stato arrestato per stalking e atti persecutori. Poi rimesso in libertà. Ma ora si trova ai domiciliari. Lui è Marco Gasparri, ex portavoce del Movimento 5 stelle di Rescaldina e candidato nella lista civica De Candia sindaco alle ultime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024 in paese. Come noto, infatti, Gasparri era stato arrestato dai Carabinieri di Cerro Maggiore la mattina di sabato 25 maggio 2024. Dopo due giorni era stato rimesso in libertà, in attesa del processo.

La violazione di un divieto e il nuovo provvedimento

Ma, al tempo stesso, Gasparri doveva rispettare dei divieti che gli erano stati comunicati dall'autorità giudiziaria. Non avendone rispettato uno, ecco che il magistrato ha deciso di aggravare la misura verso il rescaldinese che ora si trova quindi ai domiciliari in attesa del processo.