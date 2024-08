Marco Gasparri a processo per stalking con rito abbreviato

Marco Gasparri di Rescaldina a processo per stalking: rito abbreviato.

Marco Gasparri a processo

Novità sul caso di Marco Gasparri, noto agricoltore di Rescaldina, ex portavoce del Movimento 5 stelle locale (fino allo scorso mandato forza di opposizione) e candidato nella lista civica di Tommaso De Candia alle ultime elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno.

Gasparri, in autunno (molto probabilmente ad ottobre) affronterà il processo a suo carico con giudizio immediato e con il rito abbreviato (formula questa che prevede - in caso di condanna - lo sconto di un terzo della pena).

I fatti

I guai per Gasparri erano iniziati la mattina del 25 maggio quando i Carabinieri lo avevano arrestato per stalking e atti persecutori.

Due giorni dopo il rescaldinese - molto conosciuto in paese - era stato rimesso in libertà ma doveva rispettare alcune prescrizioni.

Ma uno dei divieti è stato infranto, così l'agricoltore ed ex politico è finito agli arresti domiciliari (ai quali si trova ancora oggi, con il permesso di poter uscire di casa per andare a lavorare).

Da ricordare che il legame tra Gasparri e i 5 stelle si era incrinato da tempo: nei mesi scorsi, pur essendo lui il portavoce in Consiglio comunale, non aveva preso parte nemmeno ad una seduta.