Mandato di arresto europeo per rapine con armi da fuoco: preso dalla Polizia

Rapine con armi da fuoco, preso dopo il mandato di arresto europeo: è un uomo di Cerro Maggiore.

Rapine, mandato di arresto europeo

Ha 54 anni e abita a Cerro Maggiore. E' lui l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato di Legnano. Gli agenti hanno agito in collaborazione con il Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia di Roma: nel pomeriggio di ieri, martedì 16 maggio 2023, hanno fatto scattare le manette ai polsi del cerrese, rintracciato dopo gli accertamenti di polizia giudiziaria. Il cerrese è stato rintracciato sul posto di lavoro, dove stava concludendo la sua giornata lavorativa. Pronto per rientrare a casa, si è trovato davanti i poliziotti del commissariato che, simulando un semplice accertamento, lo hanno condotto negli uffici di Legnano per approfondire la sua posizione, al tempo stesso coordinandosi con il Servizio di cooperazione internazionale che aveva diramato le ricerche.

Le accuse

Il 54enne è stato riconosciuto responsabile dall'autorità giudiziaria austriaca dei reati di rapina in concorso con altri, aggravata dall'uso di armi da fuoco, commesse nel 2000, in un istituto di credito di Innsbruck e in una gioielleria di Salisburgo (reati per i quali è prevista una pena fino a 15 anni di reclusione). L'uomo, bloccato, è stato condotto nel carcere milanese di San Vittore a disposizione del Presidente della Corte di appello di Milano.