Maltrattava la madre per avere i soldi della droga: arrestato a Rescaldina.

Chiedeva alla madre i soldi per comprarsi la droga. E le maltrattava. L'uomo, 54 anni, di Rescaldina, era diventato l'incubo della donna. E' stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Legnano che l'hanno condotto nel carcere di Busto Arsizio in esecuzione di un ordine di carcerazione.

I fatti

Così come appurato dai militari, il rescaldinese non esitava a usare violenza nei confronti della madre per avere i contanti con cui comprarsi la sostanza stupefacente. Una pattuglia era già intervenuta nell'abitazione dove i due abitavano insieme, da qui i militari avevano scoperto i comportamenti dell'uomo. Così nei giorni scorsi l'hanno raggiunto e portato in carcere.