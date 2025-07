DOPO LA DENUNCIA

Il 30enne è stato rintracciato dai Carabinieri e portato nel carcere di Busto Arsizio

Maltrattava il padre, ora finisce in carcere: si tratta di un 30enne di Parabiago.

Maltrattava il padre, finisce nei guai

Aveva alzato le mani contro suo padre, più di una volta. Per questo il genitore aveva sporto denuncia. E la sera di mercoledì scorso i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati nell'abitazione dei due, portando in carcere il figlio violento. Si tratta di un 30enne di Parabiago, finito in cella in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Tutto era nato, come detto, dalla denuncia effettuata a giugno 2025 dal padre, vittima da tempo di violenze fisiche e verbali.

Così i militari sono arrivati a casa e il 30enne, disoccupato, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.